Colo Colo se quedó con el Superclásico ante Universidad de Chile con un solitario tanto de Vicente Pizarro. El gol llegó en el minuto 81’ luego de un rebote tras un cabezazo de Francisco Marchant, en el cual el balón llegó el poste

Uno de los compañeros del Vicho predijo su gol. Se trata del capitán del equipo, Esteban Pavez, quien le habló a Pizarro cuando iban en el túnel desde camarines hacia la cancha David Arellano.

“Va a salir tu gol hoy día, acuérdese nomás”, se captó en el registro de las cámaras de TNT Sports, cuando el relator Patricio Barrera, ya avisaba que el Cacique iba con destino al campo de juego.

Finalmente, la profecía se cumplió y Pizarro volvió a mostrar su faceta goleadora, esta vez en el Superclásico 198, que le permitió a los Albos cortar una mala racha de tres años de Colo Colo sin vencer a Universidad de Chile.

Los goles de Vicho Pizarro que le entregan importantes puntos a Colo Colo

El Cacique marcha en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 31 puntos, a una unidad de Cobresal. En la segunda rueda, Vicente Pizarro marcó tres goles que le permitieron al equipo sumar seis unidades que hoy son claves para tener chances de al menos llegar a Copa Sudamericana el 2026.

Además del tanto en la U que valió tres puntos, Pizarro marcó un doblete que le permitió a los Albos dar vuelta el marcador y vencer por 2-1 a Deportes La Serena por la fecha 16 en el inicio de la segunda rueda.