Colo Colo se quedó con el Superclásico 198 tras vencer por la cuenta mínima a la Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Arturo Vidal volvió a la titularidad con los albos y, pese a no brillar, sacó nuevamente a relucir sus picantes declaraciones.

“Contento por ganar, sumar los tres puntos y por la confianza que necesitábamos porque los últimos partidos no se nos daban los resultados. Igual ellos en un momento quedaron con diez, pero en todo momento fuimos superiores”, declaró el “King” este domingo en zona mixta luego del triunfo albo.

Luego, le dejó un recadito al “Príncipe”: “Cumplí lo que tenía que hacer, mi objetivo era Charles (Aránguiz) y lo marqué a la perfección. Nunca la tocó cuando estuve yo“, aseguró.

No solo de Aránguiz se acordó, sino que también de una figura de Coquimbo Unido: “Esto lo hice también contra Coquimbo (con Matías Palavecino), es decir, con los dos mejores del Campeonato. Cuando alguien me manda a hacer algo, lo hago a la perfección“, cerró.

Esas declaraciones fueron replicadas por el periodista Maks Cárdenas, quien a través de su cuenta de Instagram, sacó a relucir los datos con que Vidal brilló este domingo por sobre la figura de los azules.

Los polémicos dichos de Maks Cárdenas

“Es verdad que Charles Aránguiz no tuvo un buen partido tampoco. Uno ve las estadísticas y ve las de Vidal y las de Aránguiz y Arturo ganó en todas las materias”, comenzó señalando el comunicador.

Luego comenzó con los factos: “Aránguiz completó apenas un 67% de pases cuando promedia 87%. El único pase clave que dio, lo dio cuando Vidal ya había salido del terreno de juego y más encima Vidal que en el 1t no había dado ningún pase clave, agarró mejor ritmo en el segundo y dio tres”.

Arturo Vidal y Charles Aránguiz enfrentándose en el Superclásico 198 entre Colo Colo y U. de Chile (Foto: Javier Vergara/Photosport)

“Si bien por arriba Vidal no ganó ningún duelo aéreo, por abajo (ganó) 4 de 5. Mucho mejor que Charles”, agregó.

También se refirió a sus dichos sobre el jugador de Coquimbo: “Y ojo con lo que dijo Arturo porque nombró a Charles Aránguiz y a Matías Palavecino como los dos mejores jugadores del torneo actual y en esos dos partidos Colo Colo ganó y en los dos partidos se anularon a los mejores jugadores de esos equipos. ¿Te cambia algo la percepción después de las palabras de Arturo?”, cerró.