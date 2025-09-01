Colo Colo logró una tremendo triunfo este pasado fin de semana dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ derrotaron por 1-0 a la Universidad de Chile en la edición 198° del Superclásico del fútbol chileno.

Tras este partido, el volante ‘Albo’, Arturo Vidal habló con la prensa y dejó unos polémicos dichos sobre su trabajo con Charles Aránguiz, en la que acusó de borrarlo del partido tras su intensa marca personal.

“Cumplí lo que tenía que hacer, mi objetivo era Charles (Aránguiz) y lo marqué a la perfección. Nunca la tocó cuando estuve yo. Esto lo hice también contra Coquimbo (Palavecino) es decir, los dos mejores del campeonato. Cuando alguien me manda a hacer algo lo hago a la perfección“, declaró.

Borghi enterró los dichos de Vidal

Sobre lo que fueron estas palabras de Vidal, el ex jugador y entrenador Claudio Borghi ocupó su espacio dentro del programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para fulminar al ‘King’ y su trabajo en el campo de juego.

Borghi abordó los dichos de Vidal | Foto: Photosport

“Yo esperaría otra cosa de Vidal, que Palavecino y Aránguiz estén ocupados y preocupados de él”, declara Borghi.

Finalmente, Borghi le prestó mucha atención a los dichos de Vidal y recordando lo que fue el partido, consideró que nunca el 23 de Colo Colo pudo opacar el trabajo del capitán de la U, dejando estos tajantes dichos.

“A partir de las declaraciones de él, empiezo a recordar de jugadas en donde (Vidal) le ha quitado balones a Aránguiz y no me acuerdo”, cerró.