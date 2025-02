Jorge Almirón está viviendo un complicado inicio de temporada 2025 con Colo Colo, toda vez que el Cacique todavía no sabe de triunfos oficiales y acumula un empate ante Deportes Limache y una caída ante Santiago Wanderers por Copa Chile.

A eso, el DT de los albos tiene que sumarle el puntudo análisis que hizo de su paso por el Cacique Pablo Parra, jugador que llegó al Estadio Monumental de la mano de Gustavo Quinteros y que no encontró regularidad con el ex DT de Boca Juniors.

“Con Gustavo Quinteros me sentía muy cómodo, muy bien. venía con una molestia física, pero quedó en el pasado. Siento que me podrá haber quedado en Colo Colo, pero no me encontraba yo mismo en los partidos”, recordó en De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

Pablo Parra pasó sin pena ni gloria por Colo Colo. | Foto: Photosport

Parra dice que “Todos dicen que me pesó la pesó la camiseta, pero no es así. La continuidad del jugador es lo más importante y eso fue lo que a mí me dio por salir de Colo Colo, porque tenía 6 meses más de contrato”, sumó.

“Quería salir, quería jugar, no sé qué faltaba, nunca lo entendí. Eso te da experiencia. Podría haber sido mucho mejor, sí, pero las vueltas del fútbol son rápidas y por eso quise salir de Colo Colo”, complementó con una sutil critica a Jorge Almirón.

Lo cierto es que el paso de Pablo Parra por el Estadio Monumental será recordado por pocos y el jugador ahora se concentra en hacer las cosas bien con Palestino, club donde milita actualmente.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique salta a la cancha del Estadio Monumental este miércoles 12 de febrero a las 8 de la noche, día y hora donde deberá recibir la visita de Unión San Felipe por la Fecha 3 del Grupo B de Copa Chile 2025.