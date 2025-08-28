Carlos Poblete tuvo una tremenda trayectoria en el fútbol mexicano. En su paso como jugador el formado en Universidad de Chile fue campeón con el Puebla en la temporada 1989-1990, siendo una de las grandes figuras del equipo. El Búfalo conoce al nuevo al principal candidato para ser entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, y analiza sus campañas en México.

“De lo que conozco a Fer, lo conocí cuando jugó en Santos. Estaba la sub-20 del América, cuando vino esa emergencia que salió Solari y él tomó las riendas de un América que es uno de los equipos más grandes de México, que estaba en una mala situación. Lo llevó a calificar (a playoffs) incluso y jugando muy bien, se notó el cambio y durante mucho tiempo fue superlíder”, opinó Poblete en diálogo con BOLAVIP.

El Búfalo expresó que, pese a no lograr el título con América, logró llegar a otro importante club: “No tuvo la fortuna de ser campeón, pero eso lo llevó ser considerado (su buena temporada regular) por Monterrey, otro de los equipos poderosos de acá del fútbol mexicano, con mucho dinero. También tuvo buenas campañas, no pudiendo concretar con un campeonato”.

El jugador de extensa trayectoria en México (1986 a 1996 como jugador), también se refiere al paso por Santos Laguna del DT: “La última etapa me imagino que por algo de nostagia, lo llevo a dirigir a Santos, que estaba en un mal momento. Ahí sí no le fue bien. Pero me parece que es un buen entrenador, que hace jugar bien a los equipos”.

El América es un aval en la carrera de Fernando Ortiz

El exfutbolista considera que Fernando Ortiz tiene capacidad para entrenar a los Albos: “Colo Colo es uno de los más grandes de Chile, yo creo que sí está capacitado. Aquí dirigir al América y haberlo hecho bien durante un buen tiempo, creo que tiene capacidades para hacerlo”.

Fernando Ortiz se acerca a Colo Colo. (Foto: Getty)

Además, expresa su felicidad por la chance del Tano para llegar al estadio Monumental, pues son cercanos: “Si se llega a dar esta chance para él me daría mucho gusto, porque es cuate, es amigo”.