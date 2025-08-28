Albos y azules se preparan para un nuevo Superclásico del fútbol chileno. Esta tarde, figuras de Colo Colo y Universidad de Chile como lo son Lucas Assadi y Vicente Pizarro, se vieron las caras en la conferencia de prensa previa a este importante compromiso del balompié nacional.

Por el lado de los albos, el “Vicho” habló largo y tendido sobre el presente del club. Aún no hay un nuevo DT definido en Macul, por lo que el plantel sigue preparándose bajo las órdenes de Hugo González y Luis Pérez.

Si bien se decía que Gustavo Quinteros estaba muy cerca de retornar, finalmente, el propio entrenador trasandino le entregó malas noticias a quienes lo querían de regreso en Pedrero: finalmente, no habrá “segundo capítulo”… al menos por ahora.

Vicente Pizarro palpita el Superclásico… sin un DT definido

“Es una semana distinta, sabemos lo que son este tipo de partidos, todo

jugador los espera. Más allá del momento, creo que es una semana en la que se viven otras cosas, uno prepara de otra manera el partido. Es un clásico, un partido que uno tiene que ganar. Colo Colo tiene la obligación de salir a buscar los partidos. Vamos a estar de local y sabemos que es muy importante”, comenzó señalando el volante albo en conferencia de prensa.

Sobre el nuevo DT, claramente no se iba a aventurar a dar nombres: “Esperamos que pronto pueda llegar un entrenador. Los profes están trabajando de muy bien con nosotros y vamos a llegar de buena forma al partido, y sabemos

que tenemos la obligación de salir a buscarlo y ganar obviamente”.

Vicente Pizarro pone la calma ante la negativa de Gustavo Quinteros por regresar a Colo Colo (Foto: Photosport)

“Creo que estamos a la espera de que llegue cualquier técnico. Se han dado nombres, obviamente, pero estamos enfocados en el partido. Esta semana es bastante especial y no tenemos tiempo de pensar en esas cosas. El foco es el partido, el equipo se está entrenando bien y preparando de la mejor forma. Los dirigentes verán el tema del entrenador mientras nosotros solo tenemos que pensar en el foco del partido”, agregó.

El Vicho agradece a Gustavo Quinteros

Ya enterado del “NO” de Quinteros a la tienda alba, tuvo palabras de agradecimiento a su exDT: “A Gustavo lo conozco mucho, es el técnico que me hizo debutar, que me hizo dar mis primeros pasos. Más que eso no te puedo decir”.

“Seguramente los dirigentes están viendo ese tema. Obvio que Gustavo me ayudó mucho en mi carrera, me hizo crecer mucho. Esperamos que pronto se pueda llegar a un acuerdo con quien sea, pero para tener un proyecto y tener las cosas claras para lo que viene. Pero como dije, el foco es el partido”, cerró.