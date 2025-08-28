Aún sin un nuevo DT definido, Colo Colo trabaja a toda máquina para el Superclásico de este domingo 31 de agosto ante Universidad de Chile. Si bien se esperaba que el “Cacique” tuviera el miércoles 27 ya definido a su nuevo entrenador, la primera opción para llegar a Macul ya está totalmente descartada.

La negativa de Gustavo Quinteros de retornar a Pedrero dejó nuevamente a los albos a la deriva. En ese contexto, el plantel del popular debe seguir enfocado en trabajar bajo las órdenes de la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez, quienes ya proyectan la probable oncena para enfrentar al equipo de Gustavo Álvarez.

En conferencia de prensa, el volante del “Cacique”, Vicente Pizarro, aseguró que: “Es una semana distinta, sabemos lo que son este tipo de partidos, todo

jugador los espera. Más allá del momento, creo que es una semana en la que se viven otras cosas, uno prepara de otra manera el partido”.

En esa línea, sostuvo que: “Es un clásico, un partido que uno tiene que ganar. Colo Colo tiene la obligación de salir a buscar los partidos. Vamos a estar de local y sabemos que es muy importante”.

Consciente del inestable momento que viven como equipo en varias esferas, recalcó: “Hay que pensar el momento en el que estamos, como grupo lo sabemos. Pero estos partidos son aparte, es distinto para la gente. Se le puede dar una alegría, es una inyección anímica para afrontar lo que viene. Todos somos responsables de lo que ha pasado este año, que ha sido difícil”.

¿Cómo jugaría Colo Colo frente a Universidad de Chile?

Este jueves, DaleAlbo reveló que González y Pérez mantuvieron el once con que trabajaron el día miércoles, es decir, sin Claudio Aquino en el esquema.

La gran sorpresa en la formación estelar para enfrentar a los azules sería Leandro Hernández, quien entraría a cumplir con los minutos Sub-21 ante la ausencia de Francisco Marchant y Nicolás Suárez. Destaca también el retorno de Arturo Vidal.

Leandro Hernández asoma como titular en el once de Colo Colo para el Superclásico (Foto: Andres Pina/Photosport)

Dicho esto, el cuadro popular formaría con: Fernando de Paul al arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal en el medio; Lucas Cepeda, Javier Correa y Leandro Hernández.

Fecha y hora del Superclásico 198 entre albos y azules

La edición 198 del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, se desarrollará este domingo 31 de agosto a contar de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.