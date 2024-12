Luego que Brayan Cortés decidiera no aceptar la nueva propuesta de renovación de contrato de Colo Colo, en el Cacique tuvieron que poner manos a la obra y ya comenzó la búsqueda de un nuevo portero para la temporada 2025.

Lo cierto es que ya habría un nombre que interesaría y mucho a la dirigencia de Blanco y Negro. ¿Quién es? Se trata del costarricense Keylor Navas, ex Real Madrid, que no juega desde hace alrededor de siete meses tras su último paso por el Paris Saint Germain (PSG).

Pero la tarea de convencer al multicampeón de la Champions League no será fácil, puesto que hay varios clubes de Sudamérica y Norteamérica que han consultado por la actual situación de Navas.

Keylor Navas saca la voz ante el interés de Colo Colo

El golero centroamericano fue invitado a un evento en su país donde fue presentado como embajador de la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica y ahí se refirió a las ofertas que ha recibido hasta el momento.

“La idea era no tener una pausa tan larga, pero al día de hoy tengo claro por qué Dios quería eso. A nivel familiar, he vivido cosas que no había vivido, porque nosotros teníamos 15 años de estar afuera y sólo veníamos un mes durante el año. Como familia eso ha sido demasiado bonito”, afirmó el meta de 37 años.

Navas estaría en la carpeta de Colo Colo para reforzar al plantel albo | FOTO: Laurence Griffiths/Getty Images)

“Todas las ofertas que han llegado las agradezco. Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea profesional. Siento que para mí lo más importante es jugar, hacerlo bien y ganar que es lo que me gusta”, agregó.

Por último, Navas zanjó los plazos para tomar una decisión sobre su futuro. “Espero ya para enero estar de nuevo en las canchas. Estamos tomando la decisión”, remató.

Los números de Keylor Navas en la temporada 2024

Keylor Navas alcanzó a disputar 6 partidos oficiales en su última temporada con la camiseta del PSG. Pudo dejar su arco en cero en dos oportunidades y recibió siete goles en contra.