Este fin de semana se disputa la fecha 26 de la Liga de Primera, donde Colo Colo visitará a Ñublense en uno de los partidos más atractivos, en el cual los albos llegan necesitados del triunfo para acortar distancia con los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.
El Cacique viene de un amargo empate 2-2 con Deportes Limache el lunes pasado en el Estadio Nacional, por lo que buscará redimirse ante los Diablos Rojos en Chillán.
Pero en el Estadio Monumental siempre pasa algo y esta vez tienen importante bajas para el viaje a la Región de Ñuble, pues perdieron a dos titulares tras el choque con los Tomateros.
Las bajas que tendrá Colo Colo ante Ñublense
El primero es el defensa Sebastián Vegas que fue expulsado por doble tarjeta amarilla y deberá cumplir con un partido de suspensión. El segundo es nada más que Arturo Vidal, quien terminó aquel duelo con problemas físicos.
Así lo dio a conocer el propio entrenador Fernando Ortiz ayer (jueves) en conferencia de prensa: “Arturo terminó con un golpe o con una dolencia bastante importante, no ha trabajado durante la semana. No va a ser considerado para el día sábado”.
Estos dos nombres se suman a una lista que ya tiene a otros cuatro jugadores descartados por lesión, quienes están en rehabilitación luego de pasar por el quirófano.
Estos son el extremo Alexander Oroz, el lateral Óscar Opazo, el juvenil Francisco Marchant y su compañero Nicolás Suárez.
Según los últimos partes médicos que ha hecho público Colo Colo, las lesiones de estos futbolistas son las siguientes:
- Alexander Oroz: Lesión del isquiotibial derecho. Operado y 13 semanas de evolución.
- Óscar Opazo: Menisectomía interna en su rodilla izquierda.
- Francisco Marchant: Esguince medial de rodilla derecha, se realizó procedimiento de infiltración de Plasta Rico en Plaquetas (PRP). Segunda semana de evolución.
- Nicolás Suárez: Luxación hombro izquierdo. Operado y 1 semana de evolución.
¿Cuándo y a qué hora es el partido de Ñublense vs Colo Colo?
El Cacique visita a los Diablos Rojos este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.