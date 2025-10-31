Este fin de semana se disputa la fecha 26 de la Liga de Primera, donde Colo Colo visitará a Ñublense en uno de los partidos más atractivos, en el cual los albos llegan necesitados del triunfo para acortar distancia con los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

El Cacique viene de un amargo empate 2-2 con Deportes Limache el lunes pasado en el Estadio Nacional, por lo que buscará redimirse ante los Diablos Rojos en Chillán.

Pero en el Estadio Monumental siempre pasa algo y esta vez tienen importante bajas para el viaje a la Región de Ñuble, pues perdieron a dos titulares tras el choque con los Tomateros.

Las bajas que tendrá Colo Colo ante Ñublense

El primero es el defensa Sebastián Vegas que fue expulsado por doble tarjeta amarilla y deberá cumplir con un partido de suspensión. El segundo es nada más que Arturo Vidal, quien terminó aquel duelo con problemas físicos.

Así lo dio a conocer el propio entrenador Fernando Ortiz ayer (jueves) en conferencia de prensa: “Arturo terminó con un golpe o con una dolencia bastante importante, no ha trabajado durante la semana. No va a ser considerado para el día sábado”.

Estos dos nombres se suman a una lista que ya tiene a otros cuatro jugadores descartados por lesión, quienes están en rehabilitación luego de pasar por el quirófano.

Estos son el extremo Alexander Oroz, el lateral Óscar Opazo, el juvenil Francisco Marchant y su compañero Nicolás Suárez.

Según los últimos partes médicos que ha hecho público Colo Colo, las lesiones de estos futbolistas son las siguientes:

Alexander Oroz: Lesión del isquiotibial derecho. Operado y 13 semanas de evolución.

Lesión del isquiotibial derecho. Operado y 13 semanas de evolución. Óscar Opazo: Menisectomía interna en su rodilla izquierda.

Menisectomía interna en su rodilla izquierda. Francisco Marchant: Esguince medial de rodilla derecha, se realizó procedimiento de infiltración de Plasta Rico en Plaquetas (PRP). Segunda semana de evolución.

Esguince medial de rodilla derecha, se realizó procedimiento de infiltración de Plasta Rico en Plaquetas (PRP). Segunda semana de evolución. Nicolás Suárez: Luxación hombro izquierdo. Operado y 1 semana de evolución.

Arturo Vidal se transformó en la última baja de Colo Colo para enfrentar a Ñublense. (Foto: Javier Torres/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Ñublense vs Colo Colo?

El Cacique visita a los Diablos Rojos este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.