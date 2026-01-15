El martes fue presentado en Colo Colo su tercer refuerzo, el defensa uruguayo Javier Méndez, quien llegó desde Peñarol firmando un contrato por dos temporadas con el Cacique.

Tras su fichaje en el cuadro popular, en Uruguay han enviado sus advertencias al hincha colocolino respecto a lo que deben esperar del jugador de 31 años.

Es más, el streamer ‘UruAlbo’ que sigue al Manya y al Cacique, subió un video a TikTok reaccionando a la llegada de Méndez al Estadio Monumental, donde indicó los problemas futbolísticos que tiene el zaguero.

“Prepárense para rechaces de mierda, para pases para otro jugador. En los partidos picados juega bien, eso sí. Y prepárense también para faltas boludas, es una cosa de locos”, expuso el tiktoker.

En la misma línea, salió al baile el arquero chileno Brayan Cortés de Colo Colo, que estuvo a préstamo en Peñarol en el segundo semestre del 2025.

“Básicamente es como un Cortés, pero de zaguero. No tengo mucho más que decir de Méndez, es un jugador sumamente limitado”, completó.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis