Colo Colo inicia su camino en la Liga de Primera 2026 con la obligación de sumar desde el primer partido, cuando enfrente este sábado 31 a Deportes Limache en el debut del campeonato nacional.

Sin embargo, el Cacique y el director técnico Fernando Ortiz sufrió un duro revés ante los Tomateros. ¿Qué pasó? No podrá contar con plantel completo para este compromiso que se llevará a cabo en el Esta dio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

En la previa del encuentro, una de las principales dudas de los hinchas albos estuvo relacionada con dos ausencias importantes en la convocatoria especialmente considerando que ambos futbolistas podrían ser fundamentales en el esquema de Ortiz. ¿De quiénes se trata?

Fernando Ortiz debió buscar los reemplazantes de ambos jugadores | FOTO: Gaston Britos/Focouy/Photosport

Las razones por las que Javier Correa y Javier Méndez no están ante Limache

En el caso de Javier Correa, el delantero argentino quedó fuera de la citación tras recibir su octava tarjeta amarilla en el último encuentro de la temporada 2025, precisamente ante Audax Italiano. Debido a esta acumulación, el artillero debe cumplir con una fecha de suspensión, por lo que recién podrá reaparecer en la siguiente jornada del torneo.

Por su parte, Javier Méndez arrastra una situación más compleja. El defensor uruguayo mantiene una suspensión pendiente desde su etapa en Peñarol, la cual fue arrastrada al fútbol chileno. Actualmente, al zaguero charrúa aún le restan dos fechas por cumplir, razón por la que tampoco pudo ser considerado para el debut ante Deportes Limache.

De esta manera, Ortiz debió rearmar su esquema defensivo y ofensivo para el estreno en la Liga de Primera 2026, a la espera de poder contar con ambos jugadores en las próximas fechas del campeonato.

En síntesis…

Colo Colo no podrá contar con Javier Correa ni Javier Méndez en el debut ante Deportes Limache por la Liga de Primera 2026.