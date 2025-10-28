Arturo Vidal no ha logrado ser ni la sombra del jugador que fue el 2024 en Colo Colo. Aquello se ha visto reflejado también en todo el mal funcionamiento del equipo, razón por la que los Albos hoy están muy cerca de quedarse sin competencias internacionales para 2026.

Esta tarde, el ‘King’ estuvo presente en la Avant Premiere de la película Eterno, donde fue abordado por los medios de comunicación y aprovechó de repasar lo que ha sido su pasado, presente y también su futuro en el cuadro popular.

“Soy un afortunado de empezar en Colo Colo a los 12 años en cadetes y hoy jugar con 38. Ojalá la gente sepa lo que es sentir esta camiseta, soy un privilegiado de vivir estas dos etapas de mi vida como futbolista acá”, remarcó el volante.

Sus anhelos siguen siendo los mismos que desde su regreso a Macul, aunque está consciente de que la misión está cuesta arriba: “Espero ganar la Copa Libertadores con Colo Colo, pero vamos a ver, cada vez se complica más, hay países con más presupuesto, más avanzados, pero trabajando fuerte y firme se puede lograr. Hay que prepararse”.

Arturo Vidal aborda su posible salida del club

A sus 38 años, Arturo Vidal bien podría estar viviendo los últimos años de su carrera. Eso sí, se desconoce si el exjugador de la Juventus colgará los botines aún defendiendo la camiseta del ‘Cacique’ o buscará nuevos aires antes de tomar dicha decisión.

“No sé mi futuro, el tiempo lo dirá, me siento bien y estoy feliz. Pienso en el día a día. El tiempo dirá dónde me retiraré”, respondió tajante.

Arturo Vidal desconoce su futuro y no sabe dónde realizará su retiro del fútbol profesional (Foto: Javier Torres/Photosport)

También tuvo palabras para el trabajo de los últimos entrenadores del ‘Cacique’: “Tuvimos dos entrenadores espectaculares, Almirón y el profe ahora, con él se trabaja de primer nivel, muy fuerte y los resultados no llegan y no sé qué pasa. El año pasado entraban todas, lo que le pasa a Coquimbo ahora. Depende de los jugadores y tener un poco más de suerte. Ahora nos tocó la mala, pero tenemos fe que con esfuerzo, sacrificio y el apoyo de la gente lo vamos a sacar adelante”.

Finalmente, remarcó que: “No me imagino a Colo Colo afuera de una copa internacional. Tenemos cinco partidos más, los dos últimos resultados son malos, pero el equipo mejoró, tenemos una idea, nos creamos las ocasiones y eso es lo importante”.