Vicente Pizarro se ha sabido ganar el corazón de los hinchas de Colo Colo. Pese a que su puesto de titular ha sido cuestionado en varias ocasiones, el joven volante albo se las ha sabido apañar para convertirse en figura en algunos partidos, actuaciones que lo han llevado incluso a ser seleccionado nacional.
Aún así, hubo un exalbo que no tuvo piedad con el hijo de Jaime Pizarro, criticando incluso a la prensa que, según sus palabras, agranda en parte al mediocampista del popular.
En diálogo con BOLAVIP, Eddio Inostroza se mostró muy contrario a la idea de “agrandar” mucho al joven formado en Macul: “Me he tornado más crítico en la actualidad… y un palo para ustedes (la prensa) también, el hecho que no agranden tanto a (Vicente) Pizarro”.
El lapidario análisis del Yeyo Inostroza sobre Vicente Pizarro
Pero su dura crítica no terminó allí, sino que además no encuentra razones para que el “Vicho” hoy defienda incluso los colores de La Roja y sea considerado uno de los jugadores del recambio generacional que necesita el país.
“A este chico le hace mal esa protección que están teniendo con él, le hace mal, ya se han dado cuenta. Yo decía hace tiempo, no provoca daño, no quita, no hay un puesto aún definido para él”, dijo de forma lapidaria.
Fue allí cuando cuestionó su permanencia en La Roja: “Lo tienen en la selección, lo ponen en el titular… Cada diez partidos hace un gol, yo no digo que juegue mal, pero tiene que atreverse más, tiene que sacudirse más sobre todo cuando juega con Vidal ahí porque es el que le consume la pelota cuando la tiene también”, cerró.
¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?
Colo Colo mientras tanto se encuentra en preparación de lo que será su próximo compromiso por la Liga de Primera 2025. Su siguiente rival será Deportes Iquique y se enfrentarán a las 19:00 horas de este viernes 26 de septiembre en el Estadio Monumental.