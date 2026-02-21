Deportes Iquique fue otro que debutó con un triunfazo en Primera B tras golear 5-0 a Unión San Felipe en la Fecha 1. En el Estadio Tierra de Campeones y con el apoyo de su hinchada, los ‘Dragones Celestes’ sacaron chapa de candidato desde el arranque.

La apertura de la cuenta llegó a los 20’ tras anotación de Álvaro Ramos, y luego a los 43’, Diego Orellana aumentó las cifras para los iquiqueños. Antes del descanso, el ‘Uní Uní’ se quedó con uno menos tras la expulsión de Martín Ramírez.

En el segundo tiempo, los nortinos pasaron la aplanadora: Edson Puch se anotó en el marcador a los 63’, luego repitió Ramos a los 79’ y finalmente el exSan Marcos, Franco Ledesma cerró la goleada a los 88 minutos.

Con esta goleada, Deportes Iquique trepó a lo más alto de la tabla de posiciones con 3 unidades en el debut, pero superando ampliamente por diferencia de goles a Unión Española y Deportes Recoleta, quienes también arrancaron con un triunfo la Liga de Ascenso.

En la fecha 2, el elenco iquiqueño visitará a Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker, mientras que el conjunto del Aconcagua recibirá de local en el Municipal a Santiago Wanderers.

Así queda la tabla de posiciones de Primera B