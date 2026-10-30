La formación de Colo Colo para enfrentar a Universidad de Concepción en la Liga de Primera

Colo Colo confirmó hace unos instantes su formación para su duelo clave ante Universidad de Concepción.

Colo Colo tiene hoy un partido crucial en su lucha por el título en la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se verán las caras ante Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.

Para este duelo, el estratega Fernando Ortiz trabajó con todo pensando en el ‘Campanil’, en donde espera dejar atrás su mala racha de resultados sin saber de victorias y ante toda su gente espera volver a sumar los tres puntos.

En esta jornada, el ‘Tano’ realizó algunas modificaciones dentro de su onceno estelar para enfrentar a la Universidad de Concepción, en la contará con la importante baja de Leandro Hernández por lesión.

De esta forma, la formación de Colo Colo será con: Vozinha en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Erick Wiemberg en el mediocampo; Francisco Marchant y Javier Correa y Gedeón Díaz en ataque.

Colo Colo espera volver a la victoria | Foto: Photosport

El duelo entre Colo Colo y Universidad de Concepción se disputará este viernes 30 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.