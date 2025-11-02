Colo Colo sumó tres puntos de oro en su ajustada victoria por 1-0 sobre Ñublense de Chillán. En un duelo disputado en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, el Cacique logró un resultado que, si bien deja dudas en el finiquito, resulta fundamental para sus aspiraciones en la recta final de la Liga de Primera.

El triunfo era una obligación para el elenco de Macul, que busca desesperadamente asegurar un cupo en competencias internacionales para la próxima temporada.

El cuadro que dirige Fernando Ortiz volvió a mostrar ripios en la definición, y la incapacidad para cerrar el marcador con mayor holgura se convirtió en el principal tema de análisis post-partido.

Claudio Aquino en pleno partido ante los Diablos Rojos | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Aquino revela la única fórmula de Colo Colo para clasificar a la Sudamericana

Uno de los encargados de analizar este escenario fue el volante argentino Claudio Aquino, quien fue claro en su diagnóstico del partido y de lo que viene para el conjunto Popular.

“Importante para nosotros seguir sumando para no alejarnos de la zona de Copa Sudamericana. Creo que hicimos un buen partido. Hay cosas que mejorar, como el último pase. Tuvimos muchas situaciones que no las terminamos bien, pero hicimos un buen partido”, manifestó de entrada el ex Vélez Sarsfield.

“Nosotros tenemos en la cabeza que tenemos que ganar todos los partidos que quedan. No importa a cuántos puntos estemos, sabemos que si ganamos todos los partidos, clasificar a una copa lo vamos a hacer”, agregó.

“Vamos a ir partido a partido. Ojalá podamos ganar los cuatro que nos quedan para poder meternos en zona de Copa”, sentenció Aquino.

El próximo partido de Colo Colo en la Liga de Primera

Colo Colo deberá dar vuelta la página y ahora se tendrá que enfocar en lo que será el importantísimo duelo ante Unión Española, que se disputará el sábado 8 de novimebre a las 15:00 horas.