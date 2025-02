Claudio Aquino fue el primer refuerzo de Colo Colo en el mercado de fichajes de este verano. El volante trasandino de 33 años llegó proveniente del Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros, equipo donde fue la gran figura y se consagró campeón del torneo trasandino.

Pero el volante ofensivo no solo fue la gran joya del cuadro de Liniers, sino que también deslumbró a toda la crítica detrás de la cordillera, siendo escogido como el mejor jugador del torneo, despertando incluso el interés de Boca Juniors.

Aquello generó una gran sorpresa. Y es que rara vez, una figura descollante del fútbol argentino escoge a Chile como nueva parada en su carrera, algo que fue destacado incluso por el histórico goleador albo, Esteban Paredes.

En diálogo con Radio ADN, el “último ídolo” (para muchos) del “Cacique”, habló sobre el arribo del trasandino al cuadro de Macul: “Tiene la exigencia tanto él como todos los refuerzos que llegaron, de poder cumplir, estar a la altura de lo que es Colo Colo“.

Fue allí cuando mostró su sorpresa por su arribo a Pedrero: “A mí me pareció raro que el mejor jugador del campeonato de Argentina venga a Colo Colo, es algo que me sorprende porque siempre se van para Europa, México o Brasil donde obviamente la moneda es mucho más alta. Me sorprendió, es un gran jugador y esperemos que le vaya bien nada más“.

Esteban Paredes se saca el sombrero con el mercado de fichajes de Colo Colo

Pero no solo tuvo palabras para la llegada de Claudio Aquino, sino que abordó a fondo todo lo que fue el mercado de fichajes del “Cacique” en este verano.

Allí, tuvo palabras para Emiliano Amor, jugador que retornó al club luego de la sorpresiva salida de Maxi Falcón rumbo al Inter Miami: “Amor ya sabemos cómo juega, lo conozco, gran persona, gran jugador, sabe lo que es Colo Colo, jugó con Saldivia y ahora está Vegas, creo que habrá una ‘pelea’ (por el puesto) bastante linda”.

Esteban Paredes está feliz con la llegada de Aquino a Colo Colo (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Finalmente, recalcó que: “Lo que hizo Colo Colo estuvo bien porque al buscar otro central tienes que ir al mercado, comprar el pase, pagar más dinero, no sabes si va a rendir y Amor es una carta 100% viable por lo que hizo en Colo Colo”.