En medio de la votación de las bases para los Campeonatos Nacionales, la ANFP se prepara para la temporada 2026 con importantes novedades comerciales que buscan fortalecer la estructura financiera y aumentar la visibilidad de la Liga de Primera.

Uno de los pilares fundamentales del certamen para garantizar recursos que permitan el desarrollo de los clubes son los patrocinadores. En los últimos años, la presencia de marcas internacionales ha crecido, reflejando el interés del mercado en asociarse con el fútbol chileno y consolidando la proyección de la liga a nivel nacional e internacional.

Este contexto marca un escenario de cambios importantes en la identidad comercial del torneo, donde los acuerdos de patrocinio no solo aportan recursos, sino que también refuerzan la relación con los medios de comunicación y los derechos de transmisión.

Itaú dejará de formar parte de la Liga de Primera | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

Mercado Libre será el sponsor principal de la Liga de Primera

Durante las últimas horas, el periodista Sergio Godoy de Cooperativa Deportes reveló que la Liga de Primera tendrá un cambio importante en su patrocinio de cara a la próxima temporada. La empresa de ventas electrónicas Mercado Libre se convertirá en el principal sponsor, reemplazando a Itaú, que ocupó este rol durante 2025.

El comunicador agregó que “del acuerdo, 1,5 millones de dólares serán destinados a la ANFP, asegurando recursos para la gestión del campeonato y el desarrollo de los clubes. Mientras tanto, 1,1 millones de dólares irán a TNT Sports, responsables de la transmisión televisiva y digital de los partidos”.

Con este convenio, el certamen nacional pasará a llamarse oficialmente Liga de Primera Mercado Libre, manteniendo este nombre durante las temporadas 2026 y 2027.

En síntesis…

