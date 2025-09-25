Este jueves Colo Colo tuvo su última práctica previo al partido de mañana contra Deportes Iquique, pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025.

El entrenamiento del Cacique fue en la cancha principal del Estadio Monumental, donde el entrenador Fernando Ortiz dio luces de lo que será el equipo titular.

Para su segunda formación al mando del cuadro popular realizaría un cambio de esquema, en comparación a su debut en la Supercopa. Del 4-2-3-1 que es su favorito variaría al 4-4-2, considerando las bajas obligadas que tienen los albos.

En la línea defensiva ingresará Emiliano Amor por el suspendido Sebastián Vegas, mientras que en mediocampo volvería a la titularidad Arturo Vidal, acompañado por Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro. El gran damnificado sería el capitán Esteban Pavez.

De enganche estaría Claudio Aquino para dejar en ofensiva a la dupla conformada por Lucas Cepeda y Marcos Bolados, teniendo en cuenta que el goleador Javier Correa está fuera por un desgarro.

Arturo Vidal volvería a la titularidad en Colo Colo vs Deportes Iquique. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La probable formación de Colo Colo

Considerando lo anterior, la formación que prepara el Tano Ortiz es la siguiente: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez; Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Marcos Bolados.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Deportes Iquique?

El Cacique recibe a los Dragones Celestes este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental, siendo el último partido antes del receso por el Mundial Sub 20.