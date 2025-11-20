El delantero Lucas Cepeda se ha consolidado como una de las figuras más seguidas del fútbol chileno gracias a sus grandes actuaciones en Colo Colo y en la Selección Chilena.

Recientemente, el ex Santiago Wanderers volvió a acaparar la atención de los medios, pero esta vez fuera del campo.

¿El motivo? Su vida amorosa. Hace pocos días, el propio futbolista de 23 años confirmó en Instagram su relación con Steffy Elizondo, empresaria y dueña de Miami Outlet, conocida también por su pasado con el cantante Jere Klein.

Steffy Elizondo y Lucas Cepeda se muestran por primera vez juntos en fotografías oficiales | FOTO: Instagram

Steffy Elizondo, novia de Lucas Cepeda, rompe el silencio

Fue a través de una entrevista con Las Últimas Noticias que la joven de 26 años reveló con lujos y detalles los inicios de su historia de amor con el jugador del Cacique.

“Todo partió porque Lucas me escribía por Instagram, pero la verdad es que yo no estaba dispuesta a conocer a nadie ya que venía saliendo de una relación”, confesó.

“Yo lo conocía a Lucas. Soy colocolina y ahora mucho más fanática. Siempre me invitaba al estadio a verlo, pero sólo lo veía como público, no nos juntábamos después ni nada. Fui a muchos partidos así. A mí me encanta el fútbol”, agregó.

Y sobre lo que la terminó de conquistar: “lo que me gustó de mucho de él fue su sencillez. Es muy cariñoso y detallista, creo que eso fue lo que me terminó de conquistar”, concluyó Elizondo.

En síntesis…

La nueva novia de Lucas Cepeda, Steffy Elizondo, contó por primera vez cómo comenzó su romance con el delantero de Colo Colo: con mensajes por Instagram.