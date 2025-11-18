Este martes la Selección Chilena cerró su gira por Rusia en esta doble fecha FIFA de noviembre, donde esta jornada venció por 2-1 a Perú en Sochi, con la presencia de dos jugadores de Colo Colo.

Se trata del volante Vicente Pizarro y el extremo Lucas Cepeda, dos titulares indiscutidos en el Cacique, quienes deberán retornar inmediatamente a nuestro país para alcanzar a llegar al partido del próximo domingo contra Unión La Calera.

El Vicho Pizarro fue titular el pasado sábado en el triunfo por 2-0 ante Rusia, y esta vez ante los incaicos ingresó a los 63 minutos. Mientras que Cepeda había sido suplente en el primer duelo y este martes fue titular.

Vicente Pizarro fue figura en el triunfo de Chile sobre Rusia. (Foto: Sipa/Photosport)

Según información de Dale Albo, ambos jugadores tienen listo el itinerario para retornar a Santiago y llegarían el jueves por la mañana, previo a la práctica de esa jornada en el Estadio Monumental.

De esta forma, tendrían trabajo recuperativo para el viernes y sábado entrenar con normalidad bajo las órdenes del entrenador Fernando Ortiz.

El viaje en sí demoraría más de un día, puesto que en la ida totalizaron 28 horas con paradas en Londres, Estambul y finalmente en Sochi.

Puesto que el domingo 23 de noviembre el cuadro popular enfrenta a Unión La Calera desde las 20:30 horas en Macul, un partido crucial por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

