Colo Colo dejó atrás la goleada ante Unión La Calera y ya puso la mira en su próximo gran desafío en la Liga de Primera: la verdadera “final” frente a Cobresal por la fecha 29 del torneo local.

El duelo en El Salvador es clave para las aspiraciones albas, ya que un triunfo podría asegurar la clasificación del ‘Cacique’ a la Copa Sudamericana 2026, justo enfrentando al elenco con quien compite directamente por un cupo en este certamen.

El compromiso había generado cierta preocupación en la región de Atacama, debido a que su programación inicial —viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas— coincidía con el inicio de la Teletón. La jefatura de Carabineros advirtió falta de personal disponible para cubrir el encuentro, lo que abrió la posibilidad de un cambio de día o incluso jugar sin público.

Duelo entre Colo Colo y Cobresal fue oficialmente reprogramado por la ANFP (Foto: Photosport)

Sin embargo, tras una reunión sostenida este martes entre las autoridades locales, se alcanzó un acuerdo para mantener el partido el mismo viernes, pero con un ajuste en su horario.

El nuevo horario en que se jugará la “final” entre Colo Colo y Cobresal

Tal como confirmó la ANFP en su sitio web, se resolvió adelantar el duelo a las 18:30 horas, otorgando la responsabilidad de la decisión a la Delegación Presidencial Provincial de Chañaral.

A pesar de que ya existe claridad respecto al horario definitivo, aún quedan detalles por afinar en torno al aforo permitido en el Estadio El Cobre. Especial atención habrá sobre la presencia de hinchas colocolinos, quienes suelen viajar en gran número al recinto de los ‘Mineros’ para apoyar al equipo.

De todos modos, la principal noticia para Colo Colo es positiva: el encuentro se mantiene en la jornada original, despejando las dudas que rodeaban su realización. Ahora, el equipo de Fernando Ortiz podrá preparar con normalidad un duelo que puede marcar su destino internacional para la próxima temporada.

EN RESUMEN…

El partido clave entre Colo Colo y Cobresal por la Fecha 29 se adelantará a las 18:30 horas este viernes 28 de noviembre.

El cambio de horario se resolvió tras una reunión con las autoridades locales debido a la falta de personal policial por la coincidencia con el inicio de la Teletón.