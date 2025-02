Este jueves Arturo Vidal dio una conferencia de prensa donde anunció la realización de su serie, que será una especie de documental de su exitosa carrera. Pero en la instancia, también le entregó una negativa noticia a Colo Colo.

Esta tiene que ver con su actual lesión, la que le impidió jugar el amistoso con la Selección Chilena ante Panamá el pasado sábado y también ayer en la goleada por 4-0 del Cacique frente a Unión San Felipe por Copa Chile.

Sobre aquello se refirió el King y del trato al que llegó con el entrenador Jorge Almirón, para recuperarse de buena forma.

“Físicamente estoy bien. Claramente he hecho una pretemporada espectacular y el otro día antes del partido con (Santiago) Wanderers tuve un apretón en el gemelo, abajo. Me dijeron que tenía que parar por precaución, y para no perderme más tiempo preferí parar ahora y cuando esté bien jugar, porque tenemos muchos partidos seguidos”, comenzó explicando.

“Tenemos Libertadores, dos partidos con la Selección en los que estamos en el Mundial o estamos fuera. No quise arriesgar nada y el profe lo entiende así. Como tiene experiencia, hablamos mucho y me dio esa opción de cuando esté bien jugar y no parar más”, agregó.

Arturo Vidal confirma su ausencia del Colo Colo vs La Serena

Por lo mismo, el propio volante de 37 años adelantó que no estará presente el próximo domingo en la visita de Colo Colo a Deportes La Serena en el inicio de la Liga de Primera 2025.

“No llego contra La Serena. Pero no porque esté mal, sino que porque tengo que seguir un proceso, hay jugadores que están mejor que yo y como el equipo está tan bueno, no voy a arriesgar”, indicó.

“Están todos peleando un puesto, no puedo llegar yo un día y meterme. Los demás están todos los días entrenando a muerte y están preparados para jugar contra La Serena, mejor que yo”, completó Vidal.