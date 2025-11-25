Coquimbo Unido no solo ya logró el título de la Liga de Primera 2025, sino que sigue de fiesta y simplemente no sabe de derrotas ni empates en esta segunda rueda que ha sido sencillamente espectacular.

El fin de semana pasado, el equipo dirigido por el ‘Chino’ González se dio un nuevo gustito: le dio vuelta el partido a Deportes La Serena en el puerto pirata y dejó a su clásico rival muy complicado en la lucha por el descenso.

Transcurridas las horas, la cuenta oficial de Coquimbo Unido le dedicó una burlesca pero ingeniosa publicación a Deportes La Serena tras el triunfo en el clásico de la región: “Aviso de utilidad pública: Por si acá aún no lo veían, en la Fiesta del Campeón encontramos algunos objetos perdidos. Pueden ser retirados en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso hasta aprox +17h”, reza la publicación.

El ingenio viene en la gráfica: se aprecia una bandera con los colores de Deportes La Serena, una copa de cartón, papayas, una pizarra y un reloj por el excesivo tiempo que hizo el cuadro papayero el sábado pasado.

Así las cosas, Coquimbo Unido sigue las celebraciones y ahora buscará ante Universidad de Chile quedar en la historia grande del fútbol chileno y consolidar un récord que lo tiene igualado con el Ballet Azul de triunfos consecutivos.

La campaña de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido es el campeón del fútbol chileno con 71 unidades y podría llegar a la impresionante cifra de 77 puntos si derrota a Universidad de Chile el próximo martes y luego a Unión Española en el cierre del torneo.