Este miércoles hubo conferencia de prensa en Colo Colo, donde habló el arquero Fernando De Paul, a cuatro días del partido clave que tiene el Cacique contra Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

En la instancia, el golero fue consultado por el único objetivo que le queda al cuadro popular, que es clasificar a Copa Sudamericana. Pero también le preguntaron por el futuro del arco albo y la competencia.

Esto porque actualmente él es el titular tras la partida a préstamo de Brayan Cortés a Peñarol, quien podría volver a Macul si es que el Manya no compra su pase ahora en diciembre.

Ante aquello, el Tuto analizó con calma lo que se está viviendo en Colo Colo respecto a los arqueros, destacando también a los juveniles Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira.

“La competencia que pueda haber acá la va a haber siempre, ahora estamos en competencia con Edu, con Gabo, me lo tomo de esa manera. El tema de Brayan, él pertenece al club, no sé qué pasará, espero que sea lo mejor para él y lo mejor para el club. Si vuelve es su lugar también, no pienso más allá de eso“, respondió.

En la misma línea y respecto a que si la dirigencia alba buscará contratar un nuevo arquero para que compita con él en 2026, contestó con una broma, destacando que aquello no sería bueno para él.

“No, porque me quedo sin pega (risas). Como dije, eso no es algo que tenga que decir yo o algún jugador, eso se hace un análisis, me imagino, con los dirigentes, con el cuerpo técnico. Nosotros estamos trabajando muy bien, sentimos que podemos estar al frente de un arco tan importante como es el de Colo Colo. En el caso de Edu y Gabo, siempre es difícil para el jugador de casa y más para el arquero. Pero bueno, el sueño de ellos también siempre es jugar acá y no se lo vas a sacar de la cabeza”, expresó De Paul.

“Pero eso es algo que tienen que decidir otras personas y no nosotros. Nosotros tratamos de dar lo mejor día a día para tener un lugar acá”, completó el guardameta de 34 años.

Fernando De Paul en la conferencia de prensa de Colo Colo (Foto: Captura)

¿Cuándo es el partido de Colo Colo vs. Unión La Calera?

El Cacique recibirá a los Cementeros el domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la antepenúltima fecha de la Liga de Primera.

En síntesis