En Colo Colo hubo una gran polémica en las dos últimas semanas, a partir de las declaraciones del capitán Esteban Pavez, quien en un podcast del Sifup opinó que Universidad Católica era la institución deportiva más importante del país.

Obviamente, esto no cayó para nada bien en el Cacique ni en todo el mundo que rodea al cuadro popular, lo que hizo aún más crítica la relación del volante de 35 años con los hinchas, que ya venía a maltraer esta temporada, por el bajo rendimiento individual y del equipo.

Ante aquello, había dudas respecto a la continuidad del Huesi para la temporada 2026, pese a que tiene contrato vigente por todo el año venidero, debido a que también perdió el puesto de titular con el nuevo entrenador Fernando Ortiz.

La decisión de Esteban Pavez en Colo Colo

Pero este miércoles ‘El Deportivo’ de La Tercera reveló las intenciones que tiene Pavez para la próxima campaña, donde también había comenzado a dar vueltas el rumor de una posible partida al campeón Coquimbo Unido.

Lo cierto es que el mediocampista desea continuar en Colo Colo y revertir el complejo momento que atraviesa, tal como lo señaló el medio antes mencionado.

“Según explican en su entorno, siente que aún está capacitado para aportar en el equipo popular, aunque su principal inspiración es la de tomarse revancha de la indiferencia a la que lo ha condenado el técnico argentino”, revelaron desde el matutino.

Respecto a sus dichos, que generaron la gran polémica, explicaron que “siente que sus elogios a la UC fueron malinterpretados y, sobre todo, sobredimensionados. Y que esa situación ha afectado la relación con los fanáticos, que venía mal desde comienzos de temporada”.

“Pavez ha transmitido que está decidido a demostrar que su opinión no representa, en absoluto, un desconocimiento a las virtudes de Colo Colo”, completaron al respecto.

Esteban Pavez quiere seguir en Colo Colo y cumplir con el contrato. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis