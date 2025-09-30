Este martes la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer la programación de las siguientes fechas de la Liga de Primera 2025 tras el receso por el Mundial Sub 20, donde Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido y Deportes Limache.

El Cacique visitará a los Piratas el 19 de octubre en la Cuarta Región, para luego recibir a Deportes Limache pero fuera del Estadio Monumental.

Así es, el cuadro popular saldrá de Macul y hará de local en el Estadio Nacional para enfrentar a los tomateros el lunes 27 de octubre a las 20:00 horas en el coliseo de Ñuñoa.

¿El motivo? Blanco y Negro tiene arrendado el Monumental para dos conciertos de gran convocatoria en octubre, por lo que la productora encargada, DG Medios, se tomará algunos días para desarmar el escenario.

Además, deben recuperar la cancha de La Ruca para que Colo Colo pueda volver a ejercer su localía en los últimos partidos de la temporada.

Esta decisión ya la había adelantado hace unos días el propio presidente de ByN, Aníbal Mosa: “Hace tiempo tenemos un acuerdo para arrendar el Estadio Nacional por si tenemos algún problema con la cancha para ese día 27 para jugar con Limache. “Si no están dadas las condiciones aquí en la cancha tenemos arrendado el estadio Nacional para jugar como local”.

El Estadio Monumental albergará dos conciertos internacionales en octubre. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuáles serán los conciertos que recibirá el Estadio Monumental?

El primero de los dos conciertos que albergará el Estadio Monumental es el del rapero estadounidense Kendrick Lamar el martes 7 de octubre.

Mientras que el martes 21 de octubre se presentará la banda norteamericana de pop/rock Imagine Dragons en el reducto de Pedrero.