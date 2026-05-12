La potente confesión de José “Pepe” Rojas sobre el cotillón de la UC en 2011: “Eso fue…”

El excapitán de Universidad de Chile abordó en el programa Metamos Bulla el recordado cotillón de la UC en la previa de la final del Apertura 2011.

La final del Torneo de Apertura 2011 entre Universidad de Chile y Universidad Católica sigue siendo uno de los partidos más recordados del fútbol chileno, no solo por lo ocurrido en la cancha, sino también por todo el ambiente previo que rodeó aquella definición.

Los jugadores de la UC llegaron celebrando y con cotillón al Estadio Nacional, ya que los Cruzados en la ida habían ganado por 2 a 0, sin embargo, el cuadro de Jorge Sampaoli pudo doblegarle la mano al destino y se impuso por 4 a 1 en la revancha.

En ese escenario, el ambiente previo a la final se transformó en un factor adicional de tensión para el plantel azul, que no solo debía enfrentar la presión deportiva de una definición por el título, sino también un entorno cargado de emociones, expectativas y elementos externos que terminaron influyendo en la motivación del equipo.

El recordado cotillón del plantel cruzado en 2011 | FOTO: Captura

José Rojas y su recuerdo de la final del Apertura 2011

En el programa “Metamos Bulla”, José “Pepe” Rojas, uno de los referentes de aquel histórico plantel azul, reveló detalles inéditos de la previa de la final disputada en el coloso de Ñuñoa.

“Llegamos a entrenar al CDA y nos dicen que el Estadio Nacional está repleto de hinchas de la U comprando entradas, ahí viene el primer remezón que no podía arrugar en la final”, recordó el excapitan azul.

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El ex defensor también abordó el recordado episodio del cotillón. “La segunda es la historia del cotillón. Nos llega el rumor que llegaron con el cotillón y eso fue ají en el culo. Nosotros queríamos bajarnos del bus y entrar a la cancha. Te hierve la sangre en ese momento, eso es burlarse”, sentenció.

En resumen…