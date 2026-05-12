En entrevista de José Pepe Rojas en la U: Marcelo Díaz revive el cotillón de la UC con provocadora frase

Marcelo Díaz volvió a recordar la histórica final del 2011 y lanzó una provocadora frase que reavivó la rivalidad entre la U y la UC.

El programa “Metamos Bulla” del canal de Universidad de Chile se ha convertido en un espacio donde exjugadores del Romántico Viajero repasan momentos históricos del equipo azul y también reviven antiguas anécdotas del fútbol chileno. En esta ocasión, el invitado principal fue José “Pepe” Rojas.

Durante la conversación, el ex capitán de la U repasaba distintos pasajes de su carrera cuando el ambiente del programa tomó un giro inesperado con la aparición deMarcelo Díaz, actual volante azul y protagonista de la era más exitosa del club laico bajo el mando de Jorge Sampaoli.

El recuerdo inmediato se trasladó a la temporada 2011, año en el que el Chuncho conquistó el Apertura, la Copa Sudamericana y el Clausura, marcando una de las campañas más recordadas en la historia de la institución universitaria.

Marcelo Díaz enciende la conversación en programa de la U

En medio de la entrevista, “Carato” Díaz volvió a traer a la memoria el recordado episodio del “cotillón” de Universidad Católica durante aquella temporada, situación que aún es comentada por hinchas de ambos equipos.

¿Qué pasó ese día? Los jugadores de la UC llegaron celebrando y con cotillón al Estadio Nacional, ya que los Cruzados en la ida habían ganado por 2 a 0, pero el cuadro de Sampaoli se impuso por 4 a 1 en la revancha.

Así llegó el plantel cruzado al Coloso de Ñuñoa | FOTO: Archivo

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“Les duele esa hueá todavía. Les va a doler toda la vida”, lanzó el volante de 39 años, generando risas inmediatas en el estudio y reviviendo uno de las finales más recordadas del fútbol chileno.

La intervención del “Chelo” rápidamente se viralizó entre los hinchas bullangueros y de la Franja.

En resumen…

Marcelo Díaz fue protagonista en el programa “Metamos Bulla” del canal de Universidad de Chile, donde junto a José “Pepe” Rojas recordó el histórico 2011 del club.

En medio de la conversación, el volante revivió el recordado “cotillón” de Universidad Católica y lanzó una frase que generó reacciones inmediatas y reavivó la rivalidad entre ambos equipos.