Pese a todo pronóstico, Colo Colo podría protagonizar uno de los mercados de fichajes más lucrativos de los últimos años. A la espera de definiciones formales, en Macul ya hacen números y el balance preliminar es más que positivo, considerando las posibles ventas que el club concretaría en este verano.

Según información publicada por La Tercera, el Cacique tiene prácticamente encaminada la salida de Vicente Pizarro a Rosario Central. El club argentino pagará 2,2 millones de dólares por el 70% del pase del volante, operación que dejaría una cifra importante en las arcas de Blanco y Negro.

Vicente Pizarro dejaría poco más de dos millones de dólares en las arcas albas tras su inminente traspaso a Rosario Central (Foto: Photosport)

A esta venta se suma la de Alan Saldivia, cuyo traspaso al Vasco da Gama también está muy cerca de cerrarse. El elenco brasileño aceptó las condiciones impuestas por Colo Colo tras enviar una tercera oferta, acordando el pago de 1,8 millones de dólares por el 70% de los derechos económicos del defensor uruguayo.

Alan Saldivia estaría muy cerca de partir al Vasco da Gama de Brasil (Imagen: Photosport)

De concretarse ambas operaciones, el club albo ya aseguraría 4 millones de dólares solo por estas dos transferencias, manteniendo además un porcentaje de los pases de ambos jugadores pensando en futuras ventas, lo que podría seguir generando ingresos a mediano plazo.

Pero el monto total podría aumentar aún más. Según reveló Daniel Arrieta en TNT Sports, Lucas Cepeda volvió a despertar el interés del Deportivo Alavés de España, club que ya lo buscó en el mercado anterior. En esa ocasión, los europeos ofrecieron 3 millones de dólares por el 50% del pase, propuesta que fue rechazada por Colo Colo.

Lucas Cepeda podría partir a Europa. Deportivo Alavés vuelve a interesarse en el jugador (Foto: Javier Torres/Photosport)

Ese antecedente marca una referencia clara en Macul, donde entienden que cualquier negociación futura por el extremo debería partir, como mínimo, desde esa cifra. Si el interés se transforma en una oferta formal, el Cacique podría sumar varios millones más a su recaudación.

Así, sumando las ventas de Pizarro y Saldivia, más una eventual transferencia de Cepeda, Colo Colo podría recibir cerca de 7 millones de dólares —o incluso más— en este mercado de fichajes, una inyección económica clave para equilibrar finanzas, planificar refuerzos y proyectar con mayor holgura la temporada que se avecina.

DATOS CLAVE