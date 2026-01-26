Lucas Cepeda ya está oficialmente en Elche y, tras concretarse su salida de Colo Colo, utilizó sus redes sociales para despedirse con un emotivo mensaje dirigido a la hinchada, sus compañeros y a toda la gente que forma parte del club. Sus palabras no pasaron inadvertidas, especialmente por una frase que ilusiona a los albos: la promesa explícita de un futuro regreso al Monumental.

“Gracias por cada grito en el Monumental, por cada abrazo en la salida del estadio, por bancarme en las buenas y (sobre todo) en las no tan buenas”, escribió el atacante, reconociendo el apoyo constante que recibió durante su paso por el ‘Cacique’. En su reflexión, Cepeda también confesó que ese cariño fue clave para sostenerse en momentos difíciles y darle sentido a los sacrificios del día a día.

Lucas Cepeda llega a Elche sin olvidarse de Colo Colo y lanza especial promesa a la hinchada alba (Foto: Elche)

El delantero también dedicó palabras especiales al camarín albo, destacando el vínculo humano que construyó en su etapa en Macul: “A mis compañeros, los hermanos que me tocaron en todo este camino, gracias por la confianza y por los lindos momentos que nos tocaron vivir juntos”, expresó, además de agradecer a los distintos cuerpos técnicos y trabajadores del club por haberle dado la oportunidad de crecer como futbolista.

Sin embargo, la frase que más remeció a la hinchada fue la que dejó entrever que esta despedida no sería definitiva: “Así como nos encontramos ya una segunda oportunidad, no tengo duda que habrá una tercera”, señaló el exjugador ‘Caturro’, en clara alusión a su historia previa con Colo Colo, club al que llegó siendo niño en divisiones inferiores y al que más tarde regresó para consolidarse en el primer equipo.

El propio jugador reforzó esa idea al cerrar su mensaje con un tono profundamente emocional: “Los llevo conmigo a donde vaya. Siempre. Los quiero mucho. Nos volvemos a ver, no tengan dudas”. Un compromiso simbólico que fue recibido con cariño por los hinchas, quienes inundaron sus publicaciones con mensajes de apoyo y deseos de éxito en España.

Así, mientras comienza un nuevo desafío en el fútbol europeo con la camiseta del Elche, Lucas Cepeda deja en claro que su vínculo con Colo Colo sigue intacto. Más que una despedida definitiva, su mensaje suena a un “hasta pronto”, con la ilusión latente de que, una vez consolidado en el exterior, el camino vuelva a cruzarlo con el club que marcó su formación y su identidad futbolística.

DATOS CLAVE

Lucas Cepeda se despidió de Colo Colo con un emotivo mensaje en redes sociales tras fichar por el Elche.

El delantero agradeció el apoyo de la hinchada y sus compañeros tanto en los buenos como en los malos momentos.