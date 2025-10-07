En Colo Colo se vivió una tensa situación dentro de lo que fue el último mercado de pases, en la que los ‘Albos’ temían por lo que podía ser la partida de una de sus grandes figuras dentro del equipo, el delantero nacional Lucas Cepeda, quien finalmente no pudo partir

Sobre lo que fue dicha situación, el delantero del ‘Cacique’ habló en las últimas horas con TNT Sports y se refirió a su frustrado traspaso en este mercado, en la que se explayó con todo.

“Sí, tenía en mi cabeza pensado salir, pero nada, no se dio, a veces son así las cosas, los tiempos de Dios son perfectos, ojalá se dé en algún momento, estoy feliz en Colo Colo y voy a dar lo máximo”, parte señalando Cepeda.

En lo que es este sueño, el seleccionado nacional dejó en claro que se siente más que preparado en poder dar el salto al extranjeros y espera poder cumplir dicho objetivo en el próximo mercado.

Cepeda habla de su futuro | Foto: Photosport

“Creo que no es por ser un arrogante, pero he demostrado que puedo dar el salto e ir a medirme afuera, creo que siempre tienes que ir dando pasos y tengo que dar ese paso para ver de qué estoy hecho”, remarca.

Concluyendo, Cepeda declara que para él es importante poder partir a explorar nuevos rumbos, lo que le permita seguir creciendo como futbolista, en donde quiere llegar a lo más alto.

“Ya saliendo de acá es lindo donde vaya, para mostrar mi juego y para que te vean de otros países y de otra manera”, cerró.