En la Selección Chilena se preparan para lo que será su duelo amistoso por la Fecha FIFA, en el que los hoy dirigidos por Sebastián Miranda se medirán ante Perú en La Florida.

Desde la dirigencia nacional aún se barajan distintas opciones para tomar la banca técnica del equipo de todos, en la que varios nombres son los que han aparecido en el radar y uno de estos es el actual DT nacional, Manuel Pellegrini.

Sobre esta opción, se le consultó al delantero de Colo Colo, Lucas Cepeda en conversación con TNT Sports y señaló que sería un sueño para él que el actual entrenador del Real Betis tome el mando de la Selección Chilena.

“Es un entrenador para mí de otra jerarquía, de planeta europeo, si llega a la selección, sería primero por mí, es un sueño que él me dirija y que me enseñe lo que ha plasmado en Europa. No sé qué pasa ahí, hace varios años suena, si se llega a dar, sería un plus importante para el país”, comenzó señalando Cepeda.

Cepeda y su anhelo de ser dirigido por Pellegrini | Foto: Photosport

Cepeda sale a respaldar a Córdova

Pero no solo por Pellegrini abogó Cepeda, ya que también respaldó lo que ha sido el trabajo de Nicolás Córdova dentro del equipo de todos, a quien también lo ve como una buena opción para que tome el mandato de ‘La Roja’.

“El profe trabaja bien, intenso, ojalá se le den los resultados, porque es un muy buen técnico y es de la casa”, agregó.

Finalmente, Cepeda no escondió su deseo de que Nicolás Córdova siga al mando de la Selección Chilena mayor, ya que confía en lo que puede ser su trabajo y lo ve con mucho deseo de sacar adelante un nuevo proceso.

“Yo no soy quien coloca los técnicos en un club o la selección, pero me gustaría (que Córdova siga) porque es de casa y tiene la misma motivación de nosotros de sacar esto adelante”, cerró.