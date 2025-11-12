Este miércoles Colo Colo dio a conocer un importante anuncio sobre la remodelación del Estadio Monumental, proyecto que ahora contempla una capacidad de 51 mil personas, cifra menor a la propuesta que se presentó en abril de este año y que superaba los 60 mil asientos.

Según Radio Cooperativa el nuevo proyecto de Blanco y Negro sólo contempla una bandeja superior para llegar al aforo de 51 mil espectadores. Durante esta jornada, el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares, reveló que existe una nueva maqueta.

“Existen dos maquetas, dos maquetas, de la cual se presentó una, que ustedes pudieron apreciar en abril. Existen dos alternativas, una alternativa para una capacidad de 60 mil espectadores, hay otra que es un poco más acotada, con una capacidad de 51 mil espectadores”, aseguró Valladares en conferencia de prensa.

“Hay que asumir el sentido de realidad. Tenemos un potencial que se queda corto con el actual aforo que tiene el Estadio”, recalcó el dirigente.

“Si Colo Colo tiene que renegar éxitos deportivos, que lo haga…”

En medio de las repercusiones por el avance del proyecto, el ídolo albo Marcelo Barticciotto destacó la importancia de concretar el nuevo recinto, aunque implique sacrificios deportivos en el corto plazo.

“Colo Colo necesita un estadio nuevo. Si hay que renegar éxitos deportivos, como le ocurrió a la UC, que lo haga. Es complicado porque el hincha exige igual. Pero tener un estadio nuevo, es vital”, declaró el exjugador en Cooperativa Deportes.

El club proyecta que las obras comiencen en 2026, con el objetivo de transformar el Monumental en un recinto de nivel internacional que esté a la altura de la historia y la hinchada del “Cacique”.

Datos clave…

Capacidad Reducida: El nuevo proyecto de remodelación del Monumental contempla un aforo de 51 mil espectadores, menor a la propuesta inicial de 60 mil.

Maquetas Múltiples: El CSD confirmó que existen dos maquetas, siendo la de 51 mil la alternativa más acotada.

Prioridad Vital: Marcelo Barticciotto señaló que tener un “estadio nuevo es vital” para Colo Colo, aunque implique postergar éxitos deportivos.