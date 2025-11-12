El presente de Arturo Vidal sigue generando debate en el fútbol chileno. El “King”, que actualmente defiende la camiseta de Colo Colo, ha sido blanco de críticas por su irregular rendimiento durante la temporada 2025.

Sin embargo, su trayectoria y legado en la Selección Chilena lo mantienen como una de las figuras más influyentes en la historia reciente de La Roja, ícono de una era marcada por triunfos, títulos y carácter.

El contrato de Arturo Vidal en Colo Colo es hasta el 31 de diciembre de 2025 | FOTO: Javier Torres/Photosport

Arturo Vidal se resiste al retiro: esto piensa Claudio Palma sobre este tema

En ese escenario, hay quienes prefieren poner en valor su entrega y el impacto que tuvo en el crecimiento del fútbol nacional.

Uno de ellos fue el reconocido relator Claudio Palma, quien en el podcast La Hora de Conversar de La Hora se refirió con respeto al volante de 38 años, destacando su grandeza y lamentando el trato que ha recibido en los últimos tiempos.

“Lo que me da pena es ver a un crack como Arturo Vidal y que lo maten. Arturo está entre los mejores de la historia o sea era un volante espectacular”, expresó Palma.

El relator también aprovechó la instancia para enviarle un mensaje al volante albo, sugiriendo que el final de su carrera debe darse en el momento adecuado.

“A mí no me gustaría que prolongara su carrera por el respeto que le tenemos. Que termine bien su carrera”, sentenció.