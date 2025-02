Damián Pizarro vive un delicado momento con la Selección Chilena Sub 20, en donde el equipo no levanta cabeza y él no ha podido anotar en todo lo que va del Sudamericano Sub 20, ganándose de esa manera las críticas de los hinchas.

Para peor, el canterano surgido en las inferiores de Colo Colo tampoco ha podido revalidar su juego en el viejo continente. El Udinese ya piensa en mandarlo a préstamo y nunca se pudo afirmar en la Serie A de Italia.

Barti plantea un regreso de Damián Pizarro a Colo Colo. | Foto: Photosport

Ante el delicado momento que vive el joven delantero nacional, Marcelo Barticciotto plantea dos posibles destinos para salvar la carrera del jugador: “Quizás de parte de él o de la gente que lo representa buscarle… estaría bien que vuelva a Colo Colo a préstamo o a Argentina, pero que el chico juegue”, dijo en ESPN Chile.

El ídolo de los albos insiste en el último punto y que Damián Pizarro no tenga que jugar con la espalda tan cargada: “Que no tenga la presión de tener que demostrar a cada rato en la alta exigencia”, sumó.

Lo cierto es que la carrera de Damián Pizarro se pensó que iba ir en ascenso tras su salida del Cacique, pero ha sumado poca actividad en el Udinese y no ha podido marcar diferencias en la Roja Sub 20.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena Sub 20?

Damián Pizarro y sus compañeros en la Selección Chilena tendrán una nueva oportunidad para demostrar este jueves 13 de febrero a las 7:30 de la tarde, día y hora en que deban enfrentar a Colombia por la penúltima fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20.