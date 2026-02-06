En Colo Colo partieron con el pie izquierdo lo que es su temporada 2026, en donde la derrota por 3-1 ante Deportes Limache en el torneo nacional, ha llenado de dudas al equipo que maneja Fernando Ortiz, quien ya comienza a estar en el ojo del huracán.

Por esto, un ídolo del ‘Cacique’ como lo es Marcelo Ramírez tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para referirse a lo que ha sido la imagen que ha dejado Colo Colo en sus primeros partidos de la temporada, en la que muestra preocupación.

“A mí me sorprende mucho que el equipo no crece, no es competitivo, Colo Colo es un equipo que probablemente le gane a Everton, porque se hace fuerte de local, pero no es un equipo competitivo”.

“Yo espero que cualquier entrenador trabaje bien la defensa, pero más si fue en su etapa de jugador era defensa y sabe que los problemas han sido en la zona defensiva, se ve que es un equipo que no está trabajado”, parte declarando Ramirez.

Ramírez pierde la paciencia con Wiemberg

Wiemberg es apuntado por Ramírez | Foto: Photosport

Yendo a un nombre en específico, el ‘Rambo’ tomó de ejemplo lo que fue su pasado encuentro ante Deportes Limache y le cayó con todo al defensor Erick Wiemberg, de quien considera que es un jugador que no está cumpliendo de buena forma su labor en la defensa.

“Cuando un central sale a banda, alguien tiene que cubrir al medio o es el volante de contención o el lateral del lado opuesto y no llegó nadie a cubrir. El que tiene que cerrar ahí es Wiemberg”, remarca.

Concluyendo, Ramírez no tiene pelos en la lengua para señalar que el lateral de Colo Colo sigue repitiendo los mismos errores que el año pasado, en donde pide la oportunidad para otro jugador en el ‘Cacique’.

“Wiemberg viene repitiendo los mismos errores del año pasado, no cierra, no llega a cerrar, en todos los goles no llega a cerrar”, cerró.

