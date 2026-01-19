Colo Colo ya empieza a estructurar con todo lo que será su temporada para este 2026, en el que los ‘Albos’ preparan su plantel para lo que será la competencia nacional que deben disputar en este año y por esto, se mantienen expectantes a lo que es el mercado de pases.

Sobre esto, un ídolo de Colo Colo como lo es Marcelo Ramírez tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ en TNT Sports y comentó lo que ha sido el mercado del ‘Cacique’, en la que expresó que al equipo le urge otro portero para este año.

“Ahora tienen que ir por un arquero, es absolutamente necesario que tiene que tener un arquero al nivel de De Paul y Villanueva tiene que pedir partir a préstamo, él necesita minutos para jugar. Ahora Colo Colo debería ir con todo por un arquero”, parte señalando Ramírez.

Siguiendo en aquello, el ‘Rambo’ siente que el hoy segundo arquero del ‘Cacique’, Eduardo Villanueva, es un portero con grandes condiciones, pero que tuvo un flojo arranque en Colo Colo, el que lo tiene sin confianza dentro del equipo, algo que su DT lo detecta.

Ramírez pide un refuerzo a Colo Colo | Foto: Photosport

“Villanueva es un arquero de proyección, pero arrancó mal y es evidente que el técnico no tiene confianza en él, porque por algo está pidiendo un arquero más y eso el arquero también lo siente, entonces si le toca jugar en un momento difícil, el arquero va estar sin la confianza y menos del técnico”, declara.

Concluyendo, Ramírez sabe que en esta parte del mercado es muy difícil poder encontrar a un portero que pueda competir palmo a palmo con De Paul, pero siente que es urgente poder reforzar el arco para esta temporada.

“Era en otro momento, cuando estaba Nacho González, ‘Zanahoria’ Pérez o el ‘Mono’ Sánchez, cuando estaban disponibles, pero ahora todos renovaron. Ahora es muy difícil conseguir un arquero de nivel que pueda pelearle el puesto a De Paul. Para mí es fundamental que contraten un arquero, es lo único que falta”, cerró.

