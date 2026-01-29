Colo Colo le puso punto final al ciclo de uno de sus importantes jugadores en los últimos años y este es Esteban Pavez, el volante nacional deja el ‘Cacique’ tras una polémica salida para ser nuevo jugador de Alianza Lima de Perú.

Tras lo que ha sido esta salida, un ídolo de Colo Colo como lo es Marcelo Ramírez pidió la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para referirse a lo que fueron los dichos de Pavez tras su partida, la que lo deja más que preocupado.

“Yo lo escucho hablar y me preocupa muchísimo, si antes estaba preocupado en Colo Colo, ahora más. Yo conozco a Pavez desde sus comienzos, él es criado y nacido en el club, ama al club como el mejor hincha, dio la vuelta larga para cumplir su sueño, la tuvo que remar y llegó a ser un referente y capitán”, comenzó indicando Ramírez.

Siguiendo en esta línea, el ‘Rambo’ agradece que Esteban Pavez se haya desahogado antes de su salida de Colo Colo, en la que deja muy en claro de que hoy en día existe un importante problema dentro del club, que no parece solucionarse.

La salida de Pavez genera polémica | Foto: Photosport

“Si él dice estas cosas que no las puede decir totalmente, porque sabe que falta a ciertos códigos, da a entender de que hay algo muy serio y cuando un club no respeta y no valora a sus ídolos, referentes, lo podrán cuestionar por el rendimiento y él asumió que no fue su mejor año”, declara.

Concluyendo, Ramírez salió a defender con todo a Esteban Pavez de lo que son sus críticos en Colo Colo, en la que recalca que siempre el jugador se jugó el todo por el todo por el club y defendió al equipo en las más difíciles, donde acá lanzó un duro dardo al resto del plantel.

“En el profesionalismo, siempre fue directo y honesto, siempre puso la cara por sus compañeros y después muchos se borraron cuando llegó la dura, él seguía colocando el pecho a las balas y muchos callaron y él, ahí, digno y firme. Cuando un club no valora este tipo de jugadores que aman al club y son respetados, es para preocuparse, es grave”, cerró.

