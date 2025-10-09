Colo Colo femenino enfrenta esta jornada a San Lorenzo de Almagro por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Parcialmente, las albas están sacando la tarea adelante y quedándose con el 1er lugar del Grupo C.

El equipo de Tatiele Silveira fue amplio dominador de las acciones durante todo el encuentro. Isidora Olave estuvo muy cerca de marcar el primero con un gran remate que dio en el travesaño de la meta del “Ciclón”.

Pero fue recién a los 44′ que la atacante Mary Valencia logró romper el cero y poner el primer tanto para el “Cacique”. Luego de una gran jugada colectiva, Yenny Acuña dejó sola a la goleadora para así marcar la primera cifra del compromiso.

Con este tanto, Valencia se convierte en la goleadora del certamen con cuatro unidades. Gracias a aquello, Colo Colo femenino está logrando avanzar de fase quedándose con el primer lugar del Grupo C de Copa Libertadores.

Así fue el gol de Mary Valencia que está clasificando a Colo Colo femenino