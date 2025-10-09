Lo de que el 2025 ha sido un año para el olvido en Colo Colo no corre con su rama de fútbol femenino. Las albas están muy cerca de sellar su paso a cuartos de final de Copa Libertadores en un año donde no conocen derrotas ni empates.

Son 34 los triunfos al hilo que registra el equipo de Tatiele Silveira. En más de un año calendario, sus dirigidas solo han sabido de triunfos y, recientemente tras vencer a Sao Paulo, igualaron una histórica racha del Corinthians y se ubicaron como el segundo equipo con más triunfos consecutivos en el fútbol femenino.

La ambición del “Cacique” no para y esta tarde tendrán otro poderoso rival en el certamen continental. Se trata de San Lorenzo de Almagro, equipo que quiere amargas las aspiraciones del popular en la copa.

Pero una de las grandes figuras de Colo Colo femenino, quien no estará presente esta jornada por acumulación de amarillas, mantiene la fe intacta en que sus compañeras se quedarán con los tres puntos y, mejor aún, con la clasificación a cuartos en sus manos.

Se trata de Michelle Olivares Acevedo, gran valor del equipo de Silveira, quien arengó a todas sus compañeras de cara al trascendental encuentro frente al “Ciclón”.

El potente mensaje de Michelle Olivares Acevedo a Colo Colo femenino

A través de su cuenta personal de Instagram, la defensora dejó un potente mensaje de fe diciendo: “Fiel creyente de que las cosas tienen su momento, su por qué y su lugar, todo eso sumado a la mancomunión de un grupo convertido en un equipo, más a la credibilidad de lo que se está trabajando con honestidad y amor, las cosas o se nos dan o se nos dan“.

Luego, sacó a relucir su lado más albo parafraseando una parte del himno de Colo Colo: “Vamos Nosotras. Siempre Valientes, Fuertes y Grandes. Aguante este equipo, Aguante el grupo de trabajo detrás y Aguante toda su gente… Hoy seguimos escribiendo la historia“.

¿A qué hora enfrenta Colo Colo a San Lorenzo por la Copa Libertadores femenina?

El partido entre Colo Colo vs. San Lorenzo por la última jornada de la fase grupal de Copa Libertadores femenina, se jugará este jueves 9 de octubre desde las 20:00 horas.