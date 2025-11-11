Uno de los grandes proyectos de Colo Colo en el año de su centenario fue lanzar un podcast con decenas de entrevistas junto a grandes referentes del club. Esta vez fue el turno del exmeta paraguayo Justo Villar, recordado como uno de los mejores goleros que pasaron por el ‘Cacique’ en al menos los últimos 30 años.

“Colo Colo fue muy importante en mi vida. Yo siempre he dicho que me ha sido difícil llegar a Colo Colo por el momento en el que estaba el club, pero la decisión fue desde un principio era así, porque quería estar ahí“, comenzó diciendo el mundialista en Sudáfrica 2010 con los ‘Guaraníes’.

“Quería estar ahí, quería sentir eso y era la última etapa de mi carrera. Ya había pasado todo y para mí era un privilegio poder estar ahí, ratificar lo que creías que era el club en el sentido de su grandeza y de su popularidad”, añadió.

Justo Villar recuerda con nostalgia e impacto sus años como portero de Colo Colo (Foto: 06/03/2016 Paul Plaza/Photosport)

Fue allí cuando reveló lo que más le impactó en su llegada al cuadro de Macul: “Lo que me llamaba mucho la atención es que cualquier noticia que fuera de Colo Colo era repercusión nacional, para bien o para mal. Y eso significa que el club es tan importante en la vida de cada uno de los chilenos que un resultado positivo le puede transformar su día, como también un resultado negativo puede afectar en su vida diaria”.

“Eso a mí me tocó vivirlo con la selección, que es algo nacional, pero no me ha tocado mucho vivirlo a nivel de clubes. A mí me tocó jugar en grandes clubes, en clubes muy buenos, pero de la magnitud que tiene Colo Colo, el arrastre que tiene y la forma en como te ve la gente cuando estás en un club tan grande como Colo Colo, difícilmente se pueda igualar con otros”, aseguró.

Un retiro a lo grande ¿Deuda pendiente para Justo Villar en Colo Colo?

Por otra parte, el exportero de los Albos recordó su último encuentro vistiendo la camiseta del ‘Cacique’ en marzo de 2007 donde vencieron por 2 a 0 a la UC: “En algún momento pensaba sobre hacer un gran retiro y todo lo demás, pero creo que la mejor manera de recordar era haber pasado por el club de esa manera y haberme retirado jugando“.

Un retiro con bombos y platillos como los que tuvieron Esteban Paredes, Matías Fernández o Jaime Valdés en el último tiempo estuvieron en sus planes. Sin embargo, reflexionó sobre ello diciendo: “Salí faltando 7 u 8 minutos, me volví a lesionar la rodilla y que la gente me haya aplaudido y me haya reconocido… El mayor reconocimiento es en la cancha en ese momento y cuando uno recorre las calles en Chile, sea donde sea, que la gente se recuerde con cariño y que te reconozca el haber hecho parte de tu trabajo de buena forma para que ellos se sientan orgullosos”, añadió.

Su única “deuda” de cierto modo fue que: “Me hubiera encantado haber jugado más tiempo en el club. Haber llegado antes y poder disfrutar más el poder jugar en un club como Colo Colo, que tiene que proponer, que tiene que arriesgar y donde el arquero tiene que estar capacitado para tener la mayor concentración posible”.

“Yo no podía haber cerrado de mejor manera mi carrera que jugando y estando en Colo Colo. He pasado por grandes clubes que me dieron la posibilidad de desarrollar mi carrera futbolística, de estar en mi mejor momento y he disfrutado los últimos años que tuve de carrera estando en Colo Colo. Me ha dado la posibilidad de ser reconocido por los hinchas del club, como también por otros hinchas que no son del club, y eso creo que es algo que no cualquiera se lo gana”, sentenció.

