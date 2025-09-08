En Colo Colo se dio a conocer el testimonio de una de las jóvenes figuras que fueron ascendidas al primer equipo, que incluso se convirtió en la primera opción para sustituir al titular en estos momentos.

Se trata del arquero Eduardo Villanueva, quien es el segundo golero del Cacique por detrás de Fernando de Paul, tras la partida de Brayan Cortés a Peñarol de Uruguay.

El joven portero de 20 años conversó con el canal oficial del club y contó su historia, su recorrido y los momentos difíciles que pasó para hacerse un lugar en los cadetes.

“Mis inicios en Colo Colo fueron difíciles, porque siempre fui el tercer o cuarto arquero, nunca me consideraban. Me costaban mucho alcanzar el nivel de los cadetes que llevaban un buen tiempo en Colo Colo”, comenzó relatanto.

“El 2018 ya tenía un poco más de participaciones en los partidos, sobre todo en los amistosos. Desde el 2019 comencé a jugar, fui el titular de la categoría, rápidamente llegó el llamado de la Selección Chilena Sub 15 al cual fui al sudamericano como segundo arquero. Al año siguiente Hugo González me nombró capitán de la categoría, post pandemia ya en marzo del 2021 me integré al primer equipo“, continuó.

Estuvo a punto de cambiar a Colo Colo

Luego, profundizó en el momento que pensó irse de Colo Colo para buscar más opciones en otro equipo, donde su padre fue clave para retenerlo en el Cacique.

“El punto de inflexión acá en Colo Colo en el fútbol joven fue en enero del 2019, cuando en la Sub 15 iban al mundialito de Valdivia y el único que quedó fuera de la nómina fui yo. Me quería ir de Colo Colo, llegué a mi casa, le dije a mi padre y a mi madre que me quería ir, que quería juagr en otro equipo. Recuerdo que mi papá fue quien me dijo que siguiera luchando y me sacrificara por mi sueño. Yo creo que ese fue el momento más difícil que viví”, contó.

Eduardo Villanueva ya ha disputado dos partidos con el primer equipo de Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Respecto a su presente en el plantel de honor del Eterno Campeón, Villanueva se mostró con ganas de seguir creciendo y cumpliendo sus sueños.

“Estoy muy feliz, muy contento, con mucha motivación pero también con mucha más hambre de querer seguir cumpliendo mis sueños y metas”, completó el canterano.