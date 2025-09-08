Este lunes el futbolista chileno Jordhy Thompson dio a conocer una gran noticia desde el otro lado del mundo, ya que recibió un gran reconocimiento en Europa.

El delantero de 21 años fue elegido como el mejor jugador del mes por los hinchas del FC Orenburg, luego de las grandes actuaciones que tuvo durante agosto en la Liga Premier de Rusia.

El Niño Joya está volviendo a su mejor nivel luego de haber estado cortado durante el primer semestre de este 2025, pero con el inicio de la nueva temporada ha tenido un renacer bajo la dirección técnica del bosnio Vladimir Slišković.

Es más, en el último mes disputó cinco partidos -tres como titular- y convirtió tres goles, además de dar una asistencia.

Tras recibir este premio, el ex Colo Colo agradeció a los hinchas del elenco gasífero a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram.

“Gracias a la gente de Oremburgo por elegirme el mejor jugador del mes. Vamos a seguir dando todo por esta camiseta”, expresó Thompson.

El equipo de los urales se encuentra en la duodécima posición en la liga rusa con siete puntos, por ahora fuera de la zona de promoción y descenso. Mientras que en la Copa de Rusia están en la cuarta ubicación del Grupo A.

¿Hasta cuánto tiene contrato Jordhy Thompson en Rusia?

El antogafastino tiene contrato vigente con el FC Orenburg hasta junio del 2027, club que compró el 60% de su pase a Colo Colo a cambio de 1,2 millones de dólares a mediados de 2024.

Cabe recordar que hasta el momento Thompson no ha sido considerado en la Selección Chilena, tampoco en el nuevo proceso que está iniciando el técnico nacional Nicolás Córdova.