La Selección Chilena vive una de las crisis más grandes de su historia. Por tercera vez consecutiva, el país no dirá presente en una cita mundialista: Fabián Estay perdió la paciencia.

En conversación con BOLAVIP Chile, el retirado crack analizó el presente de La Roja. Para él, la ANFP debe tomar cartas en el asunto cuanto antes para encontrar al futuro DT del combinado nacional.

Es que, bajo su visión, Nicolás Córdova solamente se mantiene en el cargo por la falta de recursos. Su estadía en la representación del país es el resultado de pobres gestiones de las autoridades.

“Primero que nada, hablo de un tema contractual y un tema económico, por ahí pasa el tema. Nunca tuvieron un segundo plan. Realmente no sé qué quiere la federación, la comisión de fútbol o la de selecciones“, comentó.

“Lamentablemente, estamos patas para arriba. Hay que analizar bien de esto después del partido de Rusia (en noviembre), sentarse bien realmente en lo que quiere hacer una buena y empezar”, agregó.

Tras ello, dejó un claro mensaje: hay que contratar un entrenador basándose en lo que busca el fútbol nacional. No hay que dejar que el futuro estratega imponga sus términos.

“El que venga, que venga con un proyecto que presente la federación, no un proyecto que presente él. (…) Ya tocamos el suelo y ya es el momento de darnos impulso para salir de este mal momento futbolístico“, cerró.

Fabián Estay no está para nada conforme con el nivel de la Selección Chilena. (Créditos: Getty)

Cuándo juega la Selección Chilena

El siguiente partido de La Roja será contra Rusia en fecha FIFA. Tal encuentro amistoso está programado para el 15 de noviembre, en horario a confirmar, en Sochi.