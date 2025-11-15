Este sábado Colo Colo no tuvo descanso en medio del parón por la fecha FIFA de noviembre y las elecciones presidenciales en nuestro país, pues los albos aprovecharon de disputar un partido amistoso a puertas cerradas en las canchas de entrenamiento del Estadio Monumental.

El rival invitado fue Trasandino de Los Andes, donde el Cacique se impuso en dos duelos, por 4-2 y luego 3-1, con goles de Marcos Bolados, Felipe Méndez, Esteban Pavez, Salomón Rodríguez, Erick Wiemberg y doblete de Javier Correa.

Pero quien se robó todas las miradas esta jornada en Macul fue el juvenil Maikel Peña, quien es parte de la Sub 16 del cuadro popular y tuvo la oportunidad de mostrarse ante el entrenador Fernando Ortiz.

Cabe recordar que el técnico argentino en los dos meses que lleva en Colo Colo ha probado a varios juveniles en el primer equipo, como Manley Clerveaux, Víctor Campos y Benjamín Pérez.

Maikel Peña es chileno-colombiano, juega de extremo y tiene 16 años. Si bien nació en el país caribeño, llegó a Chile junto a su madre antes de cumplir el año de vida.

Los primeros pasos en el Monumental los dio en la Sub 15, para luego pasar al equipo que dirige Hugo González.

En las inferiores le apodan “Mbappeña”, en referencia al astro francés Kylian Mbappé del Real Madrid, por sus similitudes físicas y de juego.

En el amistoso ante el equipo de la Segunda División se lució con una tremenda jugada donde mostró su regate, para luego asistir al capitán Pavez en el tercer gol del Eterno Campeón.

Maikel Peña se lució en el amistoso de Colo Colo vs. Trasandino. (Foto: @ColoColo)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será ante Unión La Calera, programado para el domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

En síntesis