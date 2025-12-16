Nicolás Díaz comienza a transformarse en uno de los nombres más comentados del mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, luego de cerrar un año donde volvió a aparecer en la órbita de clubes grandes del continente.

El defensor chileno, que pertenece a Xolos de Tijuana y en la última temporada jugó en Puebla, viene de ser vinculado en las últimas semanas a Colo Colo, situación que lo instaló como una alternativa atractiva dentro del medio local para reforzar la última línea.

Sin embargo, el futuro del ex seleccionado nacional podría tomar un rumbo distinto y salir nuevamente del país, ya que desde Perú comienzan a mirar con atención su situación contractual y deportiva.

Un viejo conocido podría ser clave en su futuro | FOTO: Hector Vivas/Getty Images

Nicolás Díaz aparece en el radar de Alianza Lima

Según información que surge el medio Fut Chile Oficial, Alianza Lima tendría en carpeta al hermano menor de Paulo Díaz como posible refuerzo defensivo para la temporada 2026, club que hoy es dirigido por Pablo Guede, técnico que conoce muy bien al zaguero por su paso por Xolos.

“En México aseguran que Nicolás Díaz está muy cerca de Colo Colo. Pero en las últimas horas su nombre surgió en Alianza de Lima de Perú, quienes buscan un defensor zurdo”, infomaron.

“La llegada de Pablo Guede, quien lo conoce aumentaría las posibilidades de llegar al club“, sentenciaron.

