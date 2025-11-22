El nuevo Colo Colo que imagina Fernando Ortiz para 2026 llegaría con grandes cambios. Ya hay varios nombres de los que se sabe no continuarán en el club y, esta vez, se acaban de destapar al menos cuatro que habrían sido solicitados a la dirigencia expresamente por el ‘Tano’.

Según información de DaleAlbo, el técnico ya entregó una lista concreta de futbolistas que quiere sí o sí para su proyecto 2026. Se trata de cuatro nombres con pasado en México o caminos cruzados con el entrenador, quienes podrían convertirse en los primeros refuerzos de su era en Macul. Eso sí, todos con realidades completamente distintas y grados disímiles de dificultad.

Fernando Ortiz tendría cuatro nombres en mente para reforzar a Colo Colo de cara a 2026 (Foto: Photosport)

Los cuatro nombres que están en la carpeta de Fernando Ortiz para el Colo Colo 2026

El primero en carpeta es Sebastián Cáceres, defensor uruguayo de 26 años perteneciente al América de México. Ortiz lo dirigió en su paso por el conjunto azteca y lo considera una pieza ideal para fortalecer la última línea del ‘Cacique’. Sin embargo, su alto valor de mercado asoma como el principal obstáculo para que la dirigencia de Blanco y Negro pueda siquiera iniciar una negociación formal.

El uruguayo Sebastián Cáceres asoma como posible refuerzo albo (Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)

A él se suma Bruno Valdez, zaguero paraguayo de 33 años que actualmente juega en Cerro Porteño, aunque su carta pertenece a Boca Juniors. El central enfrentó a Colo Colo en la Copa Libertadores 2024 y es un viejo conocido del continente. Su contrato con ambos clubes vence a fines de 2025, lo que lo dejaría en libertad de acción para negociar, convirtiéndolo en un nombre más accesible para los Albos en términos económicos.

Bruno Valdez está en la carpeta del ‘Tano’ Para reforzar a Colo Colo en 2026 (Photo by Hector Vivas/Getty Images )

El tercer futbolista pedido por el ‘Tano’ es Juan Otero, extremo colombiano de 30 años y actual jugador del Sporting de Gijón, en la Segunda División de España. Otero acumula pasos por Colombia, Argentina, Francia y México, donde coincidió con Ortiz durante su etapa en el América. Su velocidad y estilo vertical son características que el DT considera fundamentales para rearmar el ataque albo.

El colombiano ya coincidió con el ‘Tano’ en México. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

La cuarta alternativa es Stefan Medina, uno de los nombres más experimentados de la lista. El colombiano de 33 años destaca por su polifuncionalidad: puede jugar tanto de lateral derecho como de defensa central. El actual DT del Popular lo conoce profundamente, ya que lo dirigió en Monterrey, donde el defensor aún milita. Su jerarquía y versatilidad lo transforman en petición directa del entrenador.

El jugador es un defensa polifuncional a quien Fernando Ortiz ya conoce de sobra (Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)

Con esta lista sobre la mesa, Colo Colo inicia un mercado de pases que promete ser intenso y repleto de negociaciones complejas. Pero el mensaje del DT es claro: quiere refuerzos de peso, con rodaje internacional y perfiles que él ya conoce. Ahora será tarea del club decidir cuántos de estos deseos podrán convertirse en realidad.

DATOS CLAVE

El DT Fernando Ortiz entregó a la dirigencia de Colo Colo una lista de cuatro futbolistas que quiere como refuerzos para su proyecto 2026.