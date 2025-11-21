Colo Colo quiere armarse con todo para 2025 y, tal como en otros mercados, podría reactivar el interés en uno de sus viejos anhelos. Se trata de Diego Rubio, quien puso punto final a su etapa en el Austin FC y lo hizo con un mensaje que rápidamente encendió las alarmas —y las ilusiones— en el fútbol chileno.

El delantero quien debutó profesionalmente en Macul agradeció a la institución texana y anunció su salida como agente libre, quedando disponible para negociar su futuro inmediato.

En su despedida, Rubio mostró especial cariño por la afición del Austin, con quienes conectó desde su arribo. “Gracias por darnos la bienvenida a mi familia y a mí con los brazos abiertos desde el primer minuto”, escribió el atacante, reconociendo lo que significó jugar en el estadio Q2, un lugar que calificó como “un sueño”.

Diego Rubio queda como agente libre y comienza a tomar fuerza como posible refuerzo albo.

El chileno también destacó la calidad humana dentro del club estadounidense, valorando el respaldo en los momentos claves de su estadía: “Gracias por todos los recuerdos, nos encanta todo lo de esta ciudad. Nos vemos pronto, seguro”.

Diego Rubio comienza a agarrar vuelo como posible refuerzo para Colo Colo

Finalizada su etapa con el cuadro estadounidense, en Macul, su nombre ya ronda como posible incorporación. No es primera vez que surge la opción, pero ahora las condiciones parecen más favorables que en todas las ocasiones anteriores.

El delantero, con recorrido en la MLS, Sporting Lisboa, Real Valladolid y también con nominaciones a La Roja, podría ser una alternativa atractiva para potenciar el ataque del ‘Cacique’.

Aunque el jugador no se ha referido a su próximo destino, Colo Colo siempre ha tenido las puertas abiertas para el hijo del ‘Pájaro’ Rubio, razón por la que en varios mercados intentaron repatriarlo aunque sin éxito.

Hoy, como agente libre, quizás Rubio sea la carta que los Albos necesitan para mejorar su efectividad de cara al arco, cosa que Javier Correa ni muchísimo menos Salomón Rodríguez han sorteado a cabalidad.

DATOS CLAVE

El delantero Diego Rubio anunció su salida del Austin FC a través de sus redes sociales, quedando en condición de agente libre para la temporada 2026.

La salida de Diego Rubio encendió las ilusiones en Colo Colo, ya que el formado en casa podría ser una alternativa para el ataque albo a costo cero.