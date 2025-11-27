El mercado de fichajes se empieza a mover en Sudamérica y hay un viejo anhelo de la U que quedará libre en diciembre, pues su club le acaba de confirmar que no le renovarán contrato para la temporada 2026.

Se trata del experimentado delantero Hernán Barcos, quien es el segundo máximo goleador argentino en actividad, solo detrás de Lionel Messi.

Luego de cinco temporadas en el cuadro íntimo, la dirigencia decidió no extender su estadía, por lo que tendrá que buscar un nuevo destino como jugador libre, a sus 41 años.

En esta última temporada, el trasandino convirtió 14 goles en 45 partidos, pero también participó con cinco asistencias. Pese a la edad, sigue vigente.

Barcos ha tenido una destacada carrera vistiendo la camiseta de varios grandes del continente, como Racing de Avellaneda, Liga de Quito, Palmeiras, Gremio de Porto Alegre, Atlético Nacional y Cruzeiro.

Hernán Barcos se va de Alianza Lima después de cinco temporadas. (Foto: Raúl Sifuentes/Getty Images)

La vez que Hernán Barcos estuvo cerca de la U

A mediados de 2017 fue tentado por Universidad de Chile, ya que los azules buscaban reemplazar a Felipe Mora que partía al Cruz Azul de México.

Pero en ese entonces su pase pertenecía al Sporting de Lisboa y estaba a préstamo en Liga, por lo que la U tenía que entrar a negociar con el equipo ecuatoriano.

El ‘Pirata’, como le apodan, confirmó el interés del Romántico Viajero, pero declaró que nadie se había contactado directamente con él. Además, en entrevista con El Mercurio, indicó que la única forma de salir de LDU era a través de una venta.

